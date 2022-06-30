Beyaz ayı çobana saldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz ayı çobana saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Beyaz ayı çobana saldırdı

Erzurum'un Olur Hükam köyünde beyaz ayı çobana saldırdı. Çobanın av tüfeği ile vurduğu ayı da çoban da öldü.

Hükam köyünde Çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44) dün öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken beyaz ayı ile karşılaştı. Çoban kendisine saldıran beyaz ayıyı av tüfeği ile vurdu.

Yaralı ayı çobana saldırmaya devam etti. Vücudunun muhtelif bölgeleri parçalanan çoban hayatını kaybetti. Yaralı beyaz ayı da bölgede dere içerisinde ölüsü bulundu.

Beyaz ayı çobana saldırdı

Çobandan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu Jandarma ve AFAD'a bildirerek yardım istedi. Olur İlçe Jandarma ekipleri, Erzurum JAK ekipleri ve AFAD ekipleri çobanı bölgede aramaya başladı.

Beyaz ayı çobana saldırdı

Gece görüşlü drone destekli bölgede geniş çaplı arama yapıldı. El fenerleri desteği ile kırsalda arama yapan ekipler gece yarısı Fatih İlhan'ın parçalanmış cesedine ulaştı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sırasında çobana saldıran beyaz ayının da derede öldüğü belirlendi.

Beyaz ayı çobana saldırdı

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çobanın cenazesi ceset torbasına konularak sarp kayalıklardan aşağıya indirdi. Bölge sarp kayalık olduğu için ekipler güçlükle olay yerine ulaşabildi. Helikopter ile alınacak cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine götürülecek.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Erzurum Fatih 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title