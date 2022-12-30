Beşiktaş'ta pasajda sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı

Beşiktaş Sinanpaşa Pasajı'nda komşu esnaf tarafından kapısına su döküldüğünü ve küfür edildiğini iddia eden kadın sinir krizi geçirdi.

Beşiktaş Sinanpaşa Pasajı'nda komşu esnaf tarafından kapısına su döküldüğünü ve küfür edildiğini iddia eden kadın sinir krizi geçirdi. Küfür ve hakaretler eden kadın ortalığı birbirine katarken, vatandaşlar kadını güçlükle zapt etti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş Sinanpaşa Pasajı'nda meydana geldi. İddiaya göre pasajın içerisindeki birkaç esnafla uzun süredir problem yaşadığı öğrenilen kadın esnafın işyerinin önüne kovayla su döküldü. Bu duruma sinirlenen kadın, komşu esnafa tepki gösterdi. Esnaf adamın iddiaya göre küfür etmesi üzerine kadın sinir krizi geçirdi. Vatandaşların gözü önünde saçını başını yolan kadın, küfür ve hakaretler ederek ortalığı birbirine kattı. Dakikalarca bu şekilde bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. İşyerine sokulan kadın ardından sakinleşirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL