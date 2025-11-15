Beşiktaş'ta metro inşaatında iskele çöktü

Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. 4 işçiden ikisi kendi imkanlarıyla, ikisi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ'TA METRO İNŞAATINDA İSKELE ÇÖKTÜ

İstanbul'da devam eden metro inşaatından korkutan haber geldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

GÖÇÜKTE KALANLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 2 işçi kendi imkanlarıyla çıktı. İki işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...