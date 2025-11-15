Haberler

Beşiktaş'ta metro inşaatında iskele çöktü

Güncelleme:
Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatının eksi 6. katındaki iskele beton dökümü sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. 2 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 işçi de sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

  • Beşiktaş Kabataş'taki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
  • Yaralı işçilerden ikisi kendi imkanlarıyla, ikisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
  • Çökme, M7 metro hattında eksi 6. katta beton dökümü sırasında meydana geldi.

Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. 4 işçiden ikisi kendi imkanlarıyla, ikisi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da devam eden metro inşaatından korkutan haber geldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

GÖÇÜKTE KALANLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 2 işçi kendi imkanlarıyla çıktı. İki işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
