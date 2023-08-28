Beşiktaş'ta Değnekçi Polislerden Para İsteyince Yakalandı
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Beşiktaş'ta değnekçilik yapan bir kişi, sivil polislerden otopark ücreti isteyince suçüstü yakalandı. Değnekçinin polislerden 150 lira istemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Özgür EREN/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta değnekçi iddiaya göre, otomobili park eden sivil polislerden para isteyince suçüstü yakalandı. Değnekçinin polislerden 150 lira otopark ücreti istediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi'nde değnekçilik yapan E.K denetim yapan sivil polislerden otopark ücreti isteyince, suçüstü yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri gece saatlerinde Kuruçeşme Caddesi'nde denetimdeydi. Bu sırada değnekçilik yapan bir kişi yanlarına gelerek otopark ücreti istedi. Değnekçinin polislerden 150 lira otopark ücreti istemesi kameraya yansıdı.
Değnekçilik yaptığı tespit edilen E.K. gözaltına alınarak Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. E.K.'ye 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesinden adli işlem yapılacağı öğrenildi.