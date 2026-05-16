Berlin'de Nakba'nın 78. yıldönümü yürüyüşüne polisten sert müdahale: 15 gözaltı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzbinlerce Filistinlinin İsrail tarafından zorla yerlerinden edilmesinin yıl dönümü olarak anılan Nakba (Büyük Felaket) Günü'nün 78. yıldönümünde düzenlenen yürüyüşte polisin sert müdahalesi sonucunda en az 15 kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de her yıl olduğu gibi bu yıl da İsrail devletinin kuruluşu ve yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinden edilmesinin yıl dönümü olarak anılan Nakba (Büyük Felaket) Günü'nün yıldönümünde büyük bir yürüyüş düzenlendi. İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlileri zorla yerinden etmesini ifade eden Nakba'nın 78. yılı nedeniyle düzenlenen anma yürüyüşünde binlerce kişi Oranien Meydanı'nda toplandı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler sloganlar eşliğinde Südstern metro istasyonunun bulunduğu alana doğru yürüyüşe geçti.

Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'e tepki gösterilen yazıların olduğu onlarca pankart da taşıyan göstericiler sıklıkla "Filistin'e özgürlük", "İntifada direniş" ve "Siyonist İsrail" sloganları arttı.

Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösteren eylemciler, "İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor" şeklinde sloganlar da attı.

Sakin başlayan gösteride aralıklarla Berlin polisinin müdahaleleri nedeniyle gerilim arttı. Bir kaç kez gösteriyi durduran polis aralıklarla biber gazı da kullanarak müdahalelerde bulundu.

En az 15 kişi gözaltına alındı

Yabancı kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg bölgesine gelindiğinde ise tansiyon daha da yükseldi. Polisin İsrail bayrağı taşıyan ve Filistinlilerle dayanışma yürüyüşüne katılanların hemen yanında yürüyen bir kişinin yoğun güvenlik önlemleri altında ilerlemesine ve provokasyonuna göz yummasına göstericiler tepki gösterdi. Yaşanan gerilim sırasında Berlin polisi Filistin destekçisi grubun tepkisine sert müdahalede bulundu. Göstericilerin yanı sıra gazeteciler de bu müdahale sırasında yere düştü. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yaşanan gerilim ve arbede sonrası yeniden izin verilen yürüyüş planlandığı şekilde Südstern metro istasyonu yakınındaki park alanında sona erdi. Güvenlik güçlerine göre 2 bin organizatörlere göre ise 5 binden fazla kişinin katıldığı Filistin ile dayanışma gösterisinde en az 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nakba (Büyük Felaket) Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nakba" (Büyük Felaket) Günü olarak anıyor. Filistinliler için büyük bir acı olan Nakba sırasında 1 milyona yakın Filistinli zorla topraklarından çıkarılarak sürgün edildi. Siyonist çetelerin gerçekleştirdiği saldırılarda ise 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı