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Berit Dağı'nda kaybolan kadın ekiplerin çalışmasıyla bulundu

Berit Dağı'nda kaybolan kadın ekiplerin çalışmasıyla bulundu
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Kahramanmaraş'ta kaybolan hayvanlarını aramak için Berit Dağı'na çıkan ve yolu bulamayan bir kadın, AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin drone destekli çalışmasıyla sağ olarak bulundu. Kadın, hayvanlarıyla birlikte evine ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta kaybolan hayvanlarını aramak için Berit Dağı'na çıkan ve yolu bulamayan bir kadın, ekiplerin çalışmasıyla sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Sarıgüzel Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, akşam saatlerinde kaybolan hayvanlarını bulmak amacıyla Berit Dağı Kuzdere Obası'na gitti. Kadının sabah saatlerinde kocasını telefonla arayarak hayvanlarını bulduğunu ancak bulunduğu bölgeden geri dönemediğini bildirmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. İhbarın ardından AFAD koordinasyonunda bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Drone destekli olarak yürütülen ortak arama kurtarma çalışmaları sonucunda yeri tespit edilen kadın ekipler tarafından bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, güvenli şekilde hayvanlarıyla beraber evine ulaştırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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