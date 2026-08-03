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Bergama’da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu tutuklandı

Bergama’da uyuşturucu operasyonu: Anne ve oğlu tutuklandı
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İzmir’in Bergama ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan anne ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan anne ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Aramalarda 1 kilo 923 gram uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan B.K. (38) ve annesi G.K. (68), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine ve suç odaklarına karşı mücadelemiz, kararlılıkla ve kesintisiz sürecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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