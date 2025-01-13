Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Los Angeles'taki yangında evi kül olan Bella Hadid: Tüm anılarımız yok oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü model Bella Hadid, Los Angeles'taki yangınlar sonucu ailesinin Malibu'daki evinin tamamen yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Malibu'nun prestijli Carbon Canyon bölgesinde bulunan ve 2007 yılında 4.5 milyon dolara satın alınan ev, Hadid ailesinin 16 yıllık yuvasıydı. Bella, yangından etkilenen aileler için bağış kampanyaları başlatacağını duyurdu.

Ünlü model Bella Hadid, Los Angeles yangınlarında ailesinin Malibu'daki evinin tamamen yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Hadid, alevler içindeki malikanenin fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Malibu'nun prestijli bölgesi Carbon Canyon'da bulunan ve 2007 yılında 4.5 milyon dolara satın alınan ev, Hadid ailesinin 16 yıllık yuvasıydı. Bella'nın annesi Yolanda Hadid, evi satın aldıktan sonra iki yıl boyunca kapsamlı bir renovasyon gerçekleştirmişti.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda yıkıldığını belirten Bella Hadid, "Bu evde yarattığımız anılar, annemin evi inşa ederken gösterdiği özen ve yaşadığımız tüm güzel anlar için minnettarım. Ancak şu an tek düşünebildiğim, onlarca yıllık evlerini ve tüm anılarını kaybeden arkadaşlarım" dedi.

Hadid ayrıca, yangından etkilenen aileler için bağış kampanyaları başlatacağını duyurdu. Ünlü model, "Evlerini kaybeden arkadaşlarıma umut olmak ve yeniden inşa sürecinde yardımcı olmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Los Angeles'ta beş gündür devam eden yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti, 153 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde rüzgar hızının saatte 130 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bölgedeki birçok ünlü isim ya şehri terk etti ya da lüks otellere yerleşti.

Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı

Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı

Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı

Los Angeles'taki yangında evi kül olan Bella Hadid: Tüm anılarımız yok oldu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSemih Bahar:

keşke sizde yokolaydiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı? MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi? Bu akşam Uzak Şehir var mı? 13 Ocak Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi? BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu? YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.