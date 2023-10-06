Belediye uyuma! İlçeyi fareler bastı, görüntüler endişe verici

Esenyurt'ta başıboş sokak köpekleri için açık alana konulan mamalardan beslenen farelerin görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü. Hastalıklara davetiye çıkaran fareler vatandaşları tedirgin etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda İstanbul'un Esenyurt ilçesinde farelerin nüfusunda korkunç derece artış olduğu görüldü. Görüntülerden endişe duyan vatandaş belediye ekiplerini göreve çağırdı.

KÖPEK MAMALARI İLE BESLENİYORLAR

Barbaros Hayrettin Paşa 2304. Sokak'ta çekildiği belirtilen görüntülerin, belediyenin oluşturduğu köpek besleme noktasından kaydedildiği bildirildi. Farelerin köpek mamalarından beslendiği ve popülasyonunun arttığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Sosyal medyada tartışma olan görüntülere yorum yapan vatandaşlar, fare popülasyonundaki artışın salgın hastalıklara neden olmasından endişe ettiğini vurguladı.