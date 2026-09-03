Belçika'da Parkta Polis Kurşunuyla Ölen Halit Altun Mersin'de Toprağa Verildi

Belçika'da çocuklarıyla gittiği parkta çıkan olayda polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği öne sürülen 4 çocuk babası Halit Altun (42), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Olaya şahitlik eden ağabeyi Mehmet Altun, kardeşinin çocuklarının gözü önünde vurulduğunu ileri sürdü.

Belçika'nın Eupen kentinde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yaklaşık 15 yıldır ülkede yaşayan ve bir kablo fabrikasında işçi olarak çalışan Türk vatandaşı Halit Altun, çocukları Cebril (14), Yasin (13), Kamil (12) ve Şehmuz (11) ile parka gitti. İddiaya göre, Altun'un çocukları ile Ukraynalı olduğu ileri sürülen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Altun ile gruptakiler arasında arbede yaşandı. Altun'un kendisini savunmak amacıyla eline aldığı bir cisimle gruptaki bir kişiyi kovaladığı sırada, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından vurulduğu öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan Altun hayatını kaybetti.

İşlemlerinin ardından Türkiye'ye getirilen Altun'un cenazesi, Mersin'in Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Altun'un cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Çocuklar arasında bir kavga oluşuyor"

Olaya şahitlik eden Halit Altun'un ağabeyi Mehmet Altun, olayın çocuklar arasında başlayan kavganın ardından büyüdüğünü belirterek, "Orada benim kardeşim çocuklarıyla beraber, onları oynatmaya gitti o çocuk parkında. Orada bir grup Ukraynalı vardı, 20-25 kişiden oluşan grup Ukraynalı. İlk önce çocuklar arasında bir kavga oluşuyor. Sonra kardeşim çocukları barıştırdı ve diğer çocuğun babası gelince bu sefer olay büyüdü. Kardeşime saldırdılar, onun yanındaki bütün Ukraynalılar da kardeşime saldırdı. Kardeşimi orada darp ettiler" dedi.

"Onu kovalarken polis arkasından ateş etti"

Kardeşinin kendisini savunmak için eline bir şey aldığını ve bir kişiyi kovaladığını anlatan Altun, "Kardeşim de kendini savunmak için orada eline bir şey aldı ve birini kovaladı. Onu kovalarken polis arkasından ateş etti ve onu öldürdü. Kardeşimi ırkçı bir polis öldürdü. Çocuk parkında öldürdü, çocukların gözü önünde öldürdü" diye konuştu.

"Yerdeyken polis onu kelepçeledi"

Kardeşinin vurulduktan sonra kelepçelendiğini ileri süren Altun, "Onu vurduktan sonra yerdeyken polis onu kelepçeledi. Ondan sonra gelip başında beklediler bayağı, ta ki ambulans gelene kadar. Ondan sonra kalp masajı falan yapmaya başladılar o da sadece göz boyamak içindi. Kardeşimi olay yerinde vefat etmişti. Ondan sonra onu hastaneye götürdük" ifadelerini kullandı.

"Evini uzun namlulu silahlarla, köpeklerle basıyor"

Olayın ardından kardeşinin evinde arama yapıldığını da ileri süren Altun, "Hani hastanedeyken biz onun başındayken polisler, orada federal polis, onun evini uzun namlulu silahlarla, köpeklerle basıyor. Onun üzerinden nasıl bir şey bulabiliriz ve nasıl, onun üzerine daha neler yükleyebiliriz gibisinden bir delil arıyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı