5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire Erzincan'daki cezaevine getirildi

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebek Deniz Esin'e şiddet uygulayarak engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşire Hazel Dırık B., yakalanarak Erzincan Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edildi. Olayla ilgili yargılama süreci devam ediyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında dünyaya gelen 5 günlük bebek Deniz Esin'e şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşire Hazel Dırık B., tutuklanmasının ardından Erzincan Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edildi.

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin bebekleri Deniz Esin'e yönelik şiddet iddiaları üzerine başlatılan yargılama sürecinde, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden dava kapsamında bilirkişi tarafından hastaneye ait güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde, hemşire Hazel Dırık B., ait yeni bir şiddet görüntüsünün daha ortaya çıktığı bildirildi. Görüntülerde, hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı anların yer aldığı öğrenildi. Söz konusu bebekle ilgili de savcılık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, hemşire Hazel Dırık B., avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli talep ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek erişim engeli talebini reddetti.

Erzincan'a sevk edildi

Hemşire Hazel Dırık B., bugün sabah saatlerinde Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
