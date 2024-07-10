BBC Yorumcusu John Hunt'un eşi ve iki kızı, kızının eski sevgilisi tarafından öldürüldü

BBC Five Live yarış yorumcusu John Hunt'un, eşi Carol ve iki kızı, evlerinde tüfekle öldürüldü. Cinayetin sunucunun kızının erkek arkadaşı tarafından işlendiğinden şüphe ediliyor.

Olay, Hunt'ın işten dönüşünde yaşandı. Eve varışında üç kadının ağır yaralı bir şekilde buldu ve hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ne yazık ki, 61 yaşındaki eşi Carol ve 28 ile 25 yaşlarındaki kızları sağlık ekipleri eve gelmeden olay yerinde hayatını kaybetti.

20 YILDIR YORUMCULUK YAPIYOR

Hunt, eski bir polis memuru olarak 20 yıldır BBC Radio Five Live için yarış yorumculuğu yapıyor. Olayın ardından İTV yarış uzmanı Matt Chapman, sosyal medya üzerinden Hunt ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Hertfordshire Polisi, Kyle Clifford adlı 26 yaşındaki şüphelinin cinayetle bağlantılı olarak arandığını ve toplumun desteğini beklediklerini açıkladı. Özellikle Ashlyn Close'daki olay yerinde bulunanlar veya olay günü çevrede gözlem yapanların bilgi vermeleri çağrısında bulundu. Toplumda derin üzüntü yaratan bu olay, yerel sakinleri de endişelendiriyor ve Polis Nezaret Ekibi tarafından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı.