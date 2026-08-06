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Muğla'da 2 Milyon 280 Bin TL'lik Akü Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Muğla'da 2 Milyon 280 Bin TL'lik Akü Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı
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Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki baz istasyonlarından değişik tarihlerde toplam 76 adet akü çalan şüpheli B.Ç., JASAT ekiplerinin 5 aylık teknik takibi ve 148 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 280 bin TL olan çalıntı aküleri geri dönüşüm işletmecisi M.B.'ye sattığı belirlendi. B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki baz istasyonlarından değişik tarihlerde 2 milyon 280 bin TL'lik akü hırsızlığı zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı. 76 adet akü çalan şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yürütülen 5 aylık teknik takip ve 148 saatlik kamera incelemesi neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın B.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli ikametine ve aracına düzenlenen operasyonla B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde; Menteşe'nin Gazeller, Yerkesik, Yılanlı, Kafaca ve Yaylasöğüt mahalleleri ile Yatağan'ın Kadıköy ve Ula'nın Çiçekli mahallelerindeki baz istasyonlarından toplam 9 ayrı olayda 76 adet aküyü hırsızlığı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 280 bin TL olduğu değerlendirilen akülerin, Menteşe ilçesinde geri dönüşüm işletmeciliği yapan M.B.'ye satıldığı belirlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilen şüphelilerden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı aküleri satın aldığı ilerisürülen M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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