Trafik magandası tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti
İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü önce emniyet şeridinde sıkıştırdı ardından silah çekip tehdit etti. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Dün akşam saatlerinde O-3 yanyolda meydana gelen olayda, Edirne istikametinde ilerleyen 34 HUZ 470 plakalı aracın sürücüsü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.
SİLAH ÇEKEREK TEHDİT ETTİ
Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu. Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti.
O ANLAR KEMRADA
Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa