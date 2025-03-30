Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

1 kilometrelik bayram kuyruğu
Mikrofon uzatılan İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

Baba İmamoğlu'nun gözyaşları

Bayramın İlk Gününde 5 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Türkiye genelinde meydana gelen 766 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 1219 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerinin artırıldığını açıkladı.

Bayram tatilinin ilk günündeki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen 766 trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 219 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.