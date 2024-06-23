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Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi öldü, 9 bin 787 kişi yaralandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilindeki trafik kazalarında 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 787 kişinin yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimlerinin 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti.

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi öldü, 9 bin 787 kişi yaralandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilindeki trafik kazalarında 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 787 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimlerinin 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti. Bayram tatilinde dün 706 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 97 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yerlikaya, dün denetlenen 405 bin 88 araçtan 22 bin 975'ine hız ve radar işlemi, 37 bin 590'una ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi.

Bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin toplam 68, yaralananların ise 9 bin 787 olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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