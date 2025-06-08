Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi

Mardin'de akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 10 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Mardin'de iki akraba arasında çıkan tartışmada kan aktı. Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kabala Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 YARALI VAR

Tarafların birbirine ateş açması sonucu 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, Kabala Mahallesi ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.