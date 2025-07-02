Bayburt'ta Suudi Arabistan'a Ait Jet Düştü

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Bayburt'ta bir özel jet henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu jet için arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Bayburt'ta Suudi Arabistan'a ait olduğu öğrenilen özel bir jet henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Ballıkaya mevkiinde dere yatağına düştüğü öne sürülen jet için Bayburt ve Erzurum'dan AFAD başta olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi.

İçerisinde 3 kişi bulunduğu belirtilen jetin düşüş nedenine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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