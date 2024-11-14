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Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi

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Bayburt'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve obje ile dünyaca ünlü ressam Andrei Frantsevich Belloli'ye ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi. Şüphelilerin tabloyu 6 milyon Euro'ya satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik harekete geçti. Bayburt'la bağlantılı olarak Erzincan, Erzurum ve çevre illerde tarihi eser ticareti yapıldığı, sit alanlarda yapılan izinsiz kazıyla elde edilen eserlerin yüksek fiyatlardan satışa arz edildiği saptandı.

DOĞUDAN ÇIKARDIKLARI ESERLERİ BATIYA SATIYORLAR

Araştırmayı derinleştiren Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden izinsiz çıkarılan tarihi eserlerin aracılar vasıtasıyla batı illerine satıldığını ve bir kısmının yurt dışına çıkarılma hazırlığında olduğunu tespit etti

Ekipler, 21 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

BELLOLI'NİN TABLOSUNU 6 MİLYON EURO'DAN SATIŞA SUNDULAR

Operasyonda 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile dünyaca ünlü ressam Andrei Frantsevich Belloli'ye ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi. Şüphelilerin Belloli'nin tablosunu 6 milyon Euro'ya satışa sundukları belirlendi.

2 ŞÜPHELİYE DENETİMLİ SERBESTLİK

Operasyon kapsamında yakalanan 21 şüpheliden 19'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik kararıyla salıverildi.

Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCenk Güner:

Şu ülkeyi ters çevirip sallasak içinden neler dökülür şok oluruz valla :)

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Haber Yorumlarıdehide:

Picasso da ahlaklıymış biraz. Çıplak resim yapsa da en azından sansürlü gibi yapmış tam belli olmuyor

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Haber YorumlarıHakan:

YOK ANASININ NIKAHI PICASSO BAYBURTTA

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıBükücü:

Haberi görenlerin Google araması: "Bayburt nerede?" :))

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Adamlar iyi çalışmış emeklerine sağlık yakalanmasalar daha iyi olacakmış

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

kardesim verin resmi bizden caldiklarini da bize versinler

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Kendileri satarlar şimdi

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