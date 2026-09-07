Haberler

Bayburt’ta otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt’ta otomobille pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bayburt'ta otomobille pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

O.K. yönetimindeki 69 ABA 535 plakalı pikap, merkeze bağlı Adabaşı mevkisinde karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 26 GP 564 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile S.K, F.K. ve G.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu

Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Ahmet Özer’den 'Ahmetler makama' diyen Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret

"Ahmetler makama" çağrısı yapan Bahçeli'ye dikkat çeken ziyaret

Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
UEFA'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak karar! ''İsrail takımı İstanbul'a gelmeyecek'' iddiası

Nedir bu Türkiye korkusu! Göz göre göre yine İsrail'e kıyak geçiyorlar