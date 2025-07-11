2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Bayburt'ta yürek yakan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, minibüsle geri manevra yapan adam arkadaki 2 yaşındaki oğlunu fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Bayburt'ta Şingah Mahallesi Sefa Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde yürek yakan bir kaza meydana geldi.
GERİ MANEVRA YAPARKEN OĞLUNA ÇARPTI
İddiaya göre sürücü baba H.D, geri manevra yaptığı sırada minibüsün arkasında bulunan 2 yaşındaki E.A.D isimli oğlunu fark etmeyerek çarptı.
ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın ardından çocuk, babası tarafından Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa