2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Bayburt'ta Şingah Mahallesi Sefa Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde yürek yakan bir kaza meydana geldi.

GERİ MANEVRA YAPARKEN OĞLUNA ÇARPTI

İddiaya göre sürücü baba H.D, geri manevra yaptığı sırada minibüsün arkasında bulunan 2 yaşındaki E.A.D isimli oğlunu fark etmeyerek çarptı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın ardından çocuk, babası tarafından Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.