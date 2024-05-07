Batman Valisi Ekrem Canalp Asayiş Olayları Hakkında Bilgi Verdi

Batman Valisi Ekrem Canalp asayiş toplantısının üçüncüsünde basın mensuplarıyla valilik toplantı salonunda bir araya gelerek Nisan ayında meydana gelen önemli asayiş olaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

2023 Nisan ayı ve 2024 Nisan ayının rakamlarını karşılaştırmak suretiyle bilgi paylaşan Vali Canalp, "Asayiş olaylarına baktığımız zaman geçen yılın nisan ayına göre yüzde 6'lık bir azalma meydana geldiğini görmekteyiz. Geçen yılın nisan ayında 951 asayiş olayı meydana gelmiş iken bu nisan ayında 896 asayiş olayı meydana gelmiştir. Mala karşı işlenen iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi 9 önemli suçta ise geçen yılın nisan ayına göre yüzde 34'lük bir düşüş yaşanmıştır. Asayiş olaylarındaki aydınlatma oranlarımız da gün geçtikçe artmaktadır. Aydınlatma oranımız geçen yıl nisan ayında yüzde 86 iken, bu yılki nisan ayımızda yüzde 89'a yükselmiştir. Mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik de gayretli şekilde devam etmektedir. Geçen yıl nisan ayında 750 kişi yakalayıp mahkemelere, cezaevlerine teslim etmiş iken, bu nisan ayında bu rakam bin 288'e çıkmıştır. Bu da yüzde 72'lik bir artışa karşılık gelmektedir. Esasen asayiş olaylarındaki hızlı düşüşlerdeki temel nedenlerinden bir tanesi de 'suç makinesi' diye tabir etmiş olduğumuz, suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş olan bu şekildeki aranan kişilerin yakalanarak cezaevlerine teslim edilmiş olmasıdır" dedi.

"11 kişi tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiştir"

Narkotik suçlar ile ilgili bilgi veren Vali Canalp "Narkotik suçlar, uyuşturucuyla mücadele her zaman için toplumumuzun da Batmanımızın da temel önceliğidir. Biz bu öncelik çerçevesinde hareket etmeye de devam ediyoruz. Geçen yıla oranla yüzde 79'luk bir narkotik olaya müdahalemiz söz konusudur. 179 narkotik olaya nisan ayı içerisinde kolluk görevlilerimiz tarafından, polis ve jandarma tarafından müdahale edilmiştir ve oransal olarak da bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 79'luk bir müdahale edilen olay sayısındaki artışı ifade etmektedir. Gene narkotik olaylarla ilgili nisan ayı içerisindeki 11 kişi tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiştir. 2024 yılının ilk dört ayında narkotik suçlardan, uyuşturucudan tutuklanan kişi sayısı da Batmanımızda 68'e yükselmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 6 şahıs hakkında adli işlem yapılarak tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir" diye konuştu.

"Siber suçlardan da 17 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir"

Siber suçlar ile ilgili 17 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildiğini belirten Vali Canalp "Siber suçlar, bir başka ana başlığımızdır. Türkiye'de de, Batman'da da gittikçe artan bir trend gösteren siber suçlara karşı da özel bir parantez açtık ve suçlarla ilgili de çok özel bir çalışmayı polis ve jandarma olarak hali hazırda yürütüyoruz. Nisan ayı içerisinde toplam 334 adli işlem yapılmıştır ve siber suçlardan da 17 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" dedi.

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 10 olaya müdahale edildiğini belirten Vali Canalp, "11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 12 yabancı uyruklu şahıs için de adli işlem uygulanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi" diye konuştu.

"Nisan ayında 90 kaza meydana gelmiştir"

Nisan ayında yaşan trafik kazaları ile ilgili veriler paylaşan Vali Canalp "Trafik kazaları yönünden baktığımız zaman 2023 yılı nisan ayında 133 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş iken bu yıl nisan ayında 90 kaza meydana gelmiştir. Bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32'lik bir azalmaya karşılık gelmektedir. Bu kazalar neticesinde maalesef 169 vatandaşımız da yaralanmıştır. Trafikteki maddi hasarlı kaza oranlarındaki düşüş oranı da toplamda yüzde 16'ya tekabül ediyor. Geçen sene ve bu sene nisan ayı içerisinde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir" şeklinde konuştu. - BATMAN