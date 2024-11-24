Batman Hasankeyf Karayolunda Kaza: Sürücü Yaralı

Batman Hasankeyf karayolunda meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Batman- Hasankeyf karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasankeyf istikametinden Batman'a gelmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak refüje çarparak durdu. Kazada sürücü yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN