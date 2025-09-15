Haberler

Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu! Çoluk çocuk demeden katlettiler

Batman'da 4 kişilik aile pusu kurularak katledildi. Olayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı. Vahşetin nedeninin ise iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı ve kız kaçırma olduğu öğrenildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde aile faciası yaşandı. Eskihamur köyü yolunda seyir halindeki araca pusu kuran saldırganlar kurşun yağdırdı. Saldırıda 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsinin ardından yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: GÖZALTI SAYISI 24'E ÇIKTI

Batman Valiliği, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, "14 Eylül 2025 günü saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayın aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar neticesinde 20 şüpheli şahıs daha yakalanmış olup toplam gözaltı sayısı 24 olmuştur" denildi.

HUSUMETİN GEÇMİŞİNDE ARAZİ VE KIZ KAÇIRMA VAR

Olayın perde arkasında iki aile arasındaki husumet çıktı. İddiaya göre, taraflar arasında yıllardır süren arazi anlaşmazlığının yanı sıra kız kaçırma olayı da bulunuyor. Mehmet Şanlı'nın kardeşinin husumetli aileden bir kızı kaçırdığı, genç kızın iki gün sonra ailesine teslim edilmesine rağmen gerilimin sürdüğü belirtildi.

Yaklaşık iki yıl önce taraflar arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 15 kişi yaralanmış, gerilim hiç dinmemişti. Son saldırının ise hem arazi anlaşmazlığı hem de kız kaçırma meselesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Pire için yorgan yaktılar desem eksik kalır. Öbür dünyasını yaktılar..

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtarokkalomi osunç:

İdam yine yok. Tek mahkeme de idam verilmeli.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNursen Koca:

herseyi geçtim o çocuklara nasıl kıydınız. iyiki cennet cehennem var.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekolojixx a:

Kekolar vurusmus

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Aleme ibret için bunlarında kurşuna dizmeye adaletiniz batsın

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
