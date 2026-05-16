Batman'da kaza yapan tır ortalığı savaş alanına çevirdi

Batman-Kozluk kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 33 B 7925 plakalı tırın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bir süre sürüklendikten sonra takla atmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Tırda sıkışan sürücünün yardımına çevredeki diğer sürücüler koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu araçta sıkışan sürücü, ağır yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı