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Batman'da Temizlik Yaparken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Batman'da Temizlik Yaparken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Beşiri ilçesinde evde temizlik yapan 48 yaşındaki 6 çocuk annesi Ayşe Özalp, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde evde temizlik yapan 48 yaşında kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde ikamet eden 6 çocuk annesi Ayşe Özalp (48) iddiaya göre, evinde temizlik yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından fark edilen Özalp, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özalp, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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