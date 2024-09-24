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Batman'da Suç Makinesi Silahla Yakalandı

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Batman'da düzenlenen operasyonda çok sayıda suçtan kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi silah ve uyuşturucuyla yakalandı. Operasyonda 190 gram esrar ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Batman'da suç makinesi silahla yakalandı

BATMAN - Batman'da bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yeşiltepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon gözaltına alınan şüphelinin, "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından arandığı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İkamette yapılan aramada 190 gram esrar maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 19 adet kartuş ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da Suç Makinesi Silahla Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa

Operasyon Batman

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