Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
Özel'den kritik görüşmeye ilk yorum
AK Partili Yayman, PKK'nın silah bırakacağı tarihi açıkladı
AK Partili isim PKK'nın silah bırakacağı tarihi açıkladı

Sokak ortasında "Ne bakıyorsun?" cinayeti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da sokak ortasında çıkan tartışmada 18 yaşındaki genci, "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüren zanlı ifadesinde, "Çok alkollüydüm. Olayı bile hatırlamıyorum." dedi.

Batman'da 27 Aralık 2023 saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Alkollü Abdullah Yıldız, dayısı A.E. ve iki arkadaşıyla beraber bulundukları otomobili durdurup yol kenarında tuvaletini yaptı.

SOKAK ORTASINDA CİNAYET İŞLEDİ

Bu esnada Yıldız, yoldan geçen İbrahim Halil Etike (18) ile tartışmaya başladı. Yıldız, Etike'nin yanına giderek belinden çıkardığı tabancayla başına ateş etti.

Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti

CİNNET GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNEREK YEĞENİNİ VURDU

Otomobilden inen dayı A.E, cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni Yıldız'ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Dayı A.E. ile iki şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar bacağından vurulan Yıldız'ı hastaneye götürdü.

Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Etike, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Etike, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Etike'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Batman Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti

Zanlı Abdullah Yıldız, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kamera kayıtlarının da incelenmesiyle yakalandı.

"OLAYI BİLE HATIRLAMIYORUM"

Yıldız'ın, İbrahim'i "Ne bakıyorsun?" diyerek öldürdüğü ve ifadesinde, "Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum. Daha sonra vurulduğumu bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun?' cinayeti

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Yıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Abdullah Yıldız'ın daha önce aşırı alkol aldığı gerekçesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiği öğrenildi.

Sokak ortasında
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
img

"Kedi Kadın" hayatını kaybetti
img

Yeni yılın ilk saniyelerinde kabusu yaşadılar! Dehşet anları kamerada
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıemre null:

sonra alkol yasaklayin dediğimizde karşı çıkanlar alkolun ne zararı var diyorlar alkol içen de satan zalimdir kalbi muhurlenmistir ceheneme gider Allah alkol satanlara binlerce çeşit meslek varken sana seytana hizmet olan mesleği yaptıran nedir dediği gün işte o gün alkol satanlarin simsiyah yüzleri olacak ve kendilerine bel kırıcı bir azapla cezalandıracaklarinj anlayacaklar ben şahsen asla alkol satılan yerlerde asla alisveris yapmam susuzluktan ölsem bile gidip bir su bile almam kusura bakilmasin onlarca güzel meslek alternatifken insanların hayatını karartan alkolu satmak vicdanli bir Müslümana asla yakışmaz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOliver:

çok durmaz içeride salarlar bunu da, sonuçta insan canının bir değeri yok bu ülkede

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTT:

Aklınca indirim bekliyor... Alkollüymüş... Cezası ölüm olmalı... İndirim değil...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Alkollü insan öldürene suç işleyene iki kat ceza vereceksin alkol hafifletici sebeb olamaz böyle dangalakca kanunmu olur iyi ben adamı oldureyim sonra gidip bı güzel kafayı çekeyimde suçum hafiflesin hangi beyinsiz koydu bu kanunu anayasaya

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Sorumlu İÇİŞLERİ BAKANI hükümet vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.Ateşli silahları taşıyanları cinayet işlenmediği sürece ifadesini alıp serbest bırakırsanız suçlu sizsiniz.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ne bakıyorsun diye cinayet mi olur hoşgörü empati yoksunu zavallılar değdimi şimdi insan öldürmeye

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

Son Dakika Haberleri

Hüseyin Baş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Hüseyin Baş ne dedi, BTP? Devlet Bahçeli - DEM Parti ne konuşuldu 2025? Esad öldürüldü mü, zehirlendi mi, Beşar Esad'a kim suikast düzenledi? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Kozan, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gassal 2. sezon oyuncuları kimler (Bayhan, Hande Soral...) İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ocak Konak, Bornova, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ocak Gemlik, İnegöl, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ocak Akyurt, Gölbaşı, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Altında kimlik zorunlu mu (Kuyumcular)? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.