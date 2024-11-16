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Batman'da Sokak Olaylarına Karışan 24 Kişi Gözaltına Alındı

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Batman Valiliği, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda gerçekleşen sokak olaylarına karışan 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman Valiliği, sokak olaylarına karıştığı tespit edilen 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına karışan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik bugün eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "6 suça sürüklenen çocuk, 18 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 24 şüpheli şahıs ekiplerimizce yakalanmış, yapılan operasyonda, 1 şahsın çeşitli suçlardan 30 adet aranma kaydı olduğu tespit edilerek yakalanmıştır. 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sapan, 10 adet bilye, 1 adet torpil, 2 adet boş maytap kutusu, 4 adet AK-47 fişeği ele geçirilmiştir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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