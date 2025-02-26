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Sanayi sitesine motosikletle girip rastgele ateş açtılar: 3 yaralı

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Batman'da sanayi sitesine motosikletle giren 2 şüphelinin rastgele etrafa ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Batman'da motosikletle sanayi sitesine giren 2 şüpheli, etrafa rastgele ateş açtı.

Batman'da sanayi sitesinde rastgele ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmalar sonucu 52 yaşındaki H.S., 27 yaşındaki M.T.G. ve 43 yaşındaki A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Batman'da sanayi sitesinde rastgele ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sanayi sitesine motosikletle girip rastgele ateş açtılar: 3 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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