Batman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 S 111 plakalı okul servis minibüsü ile N.K. yönetimindeki 34 YC 6176 plakalı otomobil çarpıştı.

17'Sİ ÖĞRENCİ 20 YARALI

Kazada servis aracındaki 17'si öğrenci toplam 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA SİNEMA DÖNÜŞÜ MEYDANA GELMİŞ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saat 11.30 sularında ilimiz Batman merkez Adem İlkkılıç İlkokulu 4G sınıfı öğretmenimiz, sinema etkinliği kapsamında öğrencileri sinemaya götürmüş, dönüş yolunda Yaşar Kemal Parkı karşısında okulumuza yakın bir mesafede araç içinde bulunan 17 öğrenci bir öğretmen ve şoför trafik kazası geçirmişlerdir. Olay duyulduğu anda olay yerine intikal edilmiş, öğrencilerimizde herhangi aksi kötü bir durum olmadığı, hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve velilerinin de hastaneye davet edilerek tedavi ve tetkiklerinin yapılıp velilerine teslim edildiği, şu an itibariyle hastanede kalan 1 öğrencimiz de kol kırığından kaynaklı müşahede altında bulunmaktadır. Diğer öğrenciler kontrolden sonra velilerine teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.