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Batman'da kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu

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Batman'da 4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni Hasankeyf Baraj Gölü'nde bulundu. Kızmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Batman'da 4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni Hasankeyf Baraj Gölü'nde bulundu.

Petrol Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce ayrılan Rojvelat Kızmaz'ı arama çalışmalarına katılan AFAD, jandarma, polis, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, Kızmaz'a ait olduğu değerlendirilen eşyaları Hasankeyf Baraj Gölü kenarında bulunca bu noktaya yoğunlaştı.

Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, sabah yaptığı çalışmalar sonucu 26 yaşındaki Kızmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Kızmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Aile, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Belediyesi Hasankeyf Batman Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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