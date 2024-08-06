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Batman'da Kamu Kurumları Dolandırıcılığı Operasyonu

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Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'Devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. 11 şüpheli yakalandı ve 10 milyon lira haksız kazançları tespit edildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla, 'Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'Devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi.

Yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, elebaşılığını Ş.K.Y.'nin yaptığı toplamda 14 şüphelinin, kurdukları şebeke ile vatandaşları 700 ve 800 bin lira karşılığında 'Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'Devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerden aralarında Ş.K.Y.'nin de olduğu 11'i, Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan dolayı cezaevinde oldukları, 1'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu. Yapılan incelemede, şebeke üyelerinin mağdurları kamu kurumlarında bağlantılarının olduğuna ikna etmek için Ankara'ya götürüp kiraladıkları ev veya otellerde barındırdıkları, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım, Hayvancılık ve Orman gibi bakanlıkların binalarına birlikte giderek inandırdıkları, sahte belge ve barkotlar düzenleyerek atanma ve işe başlama gibi belgeleri hazırladıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin bu yolla 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi" denildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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