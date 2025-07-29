Batman'da Hobi Bahçeleri Yıkıldı, Sahipleri İsyan Etti

Batman'da Hobi Bahçeleri Yıkıldı, Sahipleri İsyan Etti
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Batman'da yıkım kararı verilen hobi bahçeleri, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen yıkıldı. Gergin anların yaşandığı süreçte, bazı kişiler intihar girişiminde bulunurken, bazıları güvenlik kulübelerini ateşe verdi.

Batman'da haklarında yıkım kararı verilen hobi bahçelerinin yıkılmaması için her türlü yola başvuran hobi bahçe sahiplerinin mücadelesi yıkıma engel olamadı.

Yıkım ekipleri ile sahipler arasında gergin anlar yaşandı. Kimi aile fertleri üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyerek yıkıma engel olmaya çalışırken, kimileri ise güvenlik kulübesini ateşe verdi.

Merkez Kösetarla ve Akça köyleri sınırları içerisinde kaçak yapıldığı gerekçesiyle haklarında yıkım kararı verilen lüks havuzlu tiny house ve hobi bahçeleri jandarma ve polis ekiplerinin TOMA'larla gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile yıkıldı. Hobi bahçeleri ve tiny house sahiplerinin engelleme çabaları sonuçsuz kaldı.

Site şeklinde yapılan hobi bahçeleri ve tiny houselerin duvarının yıkılmasının ardından yapıların çoğunun özel havuzlu olduğu görüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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