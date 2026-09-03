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Batman'da Bisikletli Kazası: Bir Yaralı

Batman'da Bisikletli Kazası: Bir Yaralı
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Batman Tılmerç Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı; durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Kaza, Tılmerç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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