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Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı

Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı
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Batman'da 22 yaşındaki bir genç, bilinmeyen bir nedenle sokakta benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlar hemen yangın tüpüyle müdahale etti. Vücudunda yanıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı.

Batman'da sokak ortasında benzin dökerek kendini yakan gence, çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. Yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BENZİNLE KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde M.Y. (22) isimli genç, bilinmeyen nedenle sokak üzerinde benzin dökerek kendini ateşe verdi. Yanan M.Y.'i gören çevredeki vatandaşlar anında yangın tüpüyle müdahale etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan genç, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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