Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gözü dönen adam eski eşine okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da 4 ay önce boşandığı eşiyle bir ilkokul önünde tartışan Ahmet Doğan, cinnet getirerek eski eşine, kayınbiraderine ve yeğenine kurşun yağdırdı. Kayınbirader hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Batman'da Aydın Konak Mahallesi'nde Ahmet Doğan ; eski eşi Edibe Güneş, kardeşi Aziz Güneş ile birlikte yeğeni Recep Güneş'i okula bırakırken karşılaştı.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Eski eşlerin arasındaki tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Ahmet Doğan, belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. 43 yaşındaki Aziz Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti. Edibe Güneş ve yeğeni Recep Güneş, ağır yaralandı.

Gözü dönen adam eski eşine okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Edibe Güneş ve Recep Güneş Batman Eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay yerine hayatını kaybeden Aziz Güneş otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gözü dönen adam eski eşine okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Doğan Batman Güneş Aziz 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title