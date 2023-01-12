Gözü dönen adam eski eşine okulun önünde kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Batman'da 4 ay önce boşandığı eşiyle bir ilkokul önünde tartışan Ahmet Doğan, cinnet getirerek eski eşine, kayınbiraderine ve yeğenine kurşun yağdırdı. Kayınbirader hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Batman'da Aydın Konak Mahallesi'nde Ahmet Doğan ; eski eşi Edibe Güneş, kardeşi Aziz Güneş ile birlikte yeğeni Recep Güneş'i okula bırakırken karşılaştı. 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI Eski eşlerin arasındaki tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Ahmet Doğan, belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. 43 yaşındaki Aziz Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti. Edibe Güneş ve yeğeni Recep Güneş, ağır yaralandı. İNCELEME BAŞLATILDI Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Edibe Güneş ve Recep Güneş Batman Eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay yerine hayatını kaybeden Aziz Güneş otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahmet Doğan Batman Güneş Aziz 3. Sayfa Haberler

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