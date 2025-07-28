Batman'da Camdan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

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Batman'da evinin camlarını silen Mukaddes Yaman, dengesini kaybederek 3. kattan düştü ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Batman'da evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Tilmerc Mahallesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Mukaddes Yaman (46) evinin camlarını silmek istedi. Camları sildiği sırada dengesini kaybeden Yaman, 3'üncü kattan düştü. Sert zemine düşen Yaman, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaman tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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