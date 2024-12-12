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Batman'da Düğün Müzisyeni Bengin Tokay Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Batman'da Düğün Müzisyeni Bengin Tokay Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
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Batman'da düğünlerde bağlama çalan 32 yaşındaki Bengin Tokay, Beşiri-OSB yolu güzergahında silahla vurulmuş halde bulundu. Tokay'ın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

Batman'da düğünlerde bağlama çalan Bengin Tokay, Beşiri-OSB yolu güzergahında silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Batman Beşiri Organize Sanayi mevkiinde düğün salonlarında müzisyenlik yapan 32 yaşındaki Bengin Tokay boş arazide ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Tokay'ın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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