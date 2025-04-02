Batman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Batman'da yolda yürüyen Cihan Taşar, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.
Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
BATMAN - Batman'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Güney Kent Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Cihan Taşar ağır yaralandı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa