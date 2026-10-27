Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batman'da Belde Mahallesi'ndeki parkta iki grup kavga etti, 1 kişi bıçakla yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Belde Mahallesi'ndeki parkta iki grup kavga etti, 1 kişi bıçakla yaralandı Haber Videosunu İzle
Batman'da Belde Mahallesi'ndeki parkta iki grup kavga etti, 1 kişi bıçakla yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Belde Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı, havaya birkaç el ateş edildiği belirtildi; yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Batman'da iki grup arasında parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Belde Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında 1 kişi bıçakla yaralanırken, havaya birkaç el ateş edildiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Katliam göz göre göre gelmiş! 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış

Katliam göz göre göre gelmiş! Ortaya çıkan yeni detay isyan ettirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

Hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda

Tarihi zam kapıda! Böylesi ilk kez yaşanacak
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Mağlubiyete rağmen alkışlanan sadece bir kişi var!
Filiz Akın'ın Mercedes'i de bu garajda! Samsunlu iş adamı iş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi

Yeşilçam yıldızının otomobili de orada! Garajını müzeye çevirdi
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı