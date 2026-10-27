Batman'da Belde Mahallesi'ndeki parkta iki grup kavga etti, 1 kişi bıçakla yaralandı

Batman'da iki grup arasında parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Belde Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında 1 kişi bıçakla yaralanırken, havaya birkaç el ateş edildiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı