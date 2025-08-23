Batman'da Arkadaşını Vurup İntihar Etti

Batman'da Arkadaşını Vurup İntihar Etti
Batman'ın Karayün köyünde bir gencin tartıştığı arkadaşını silahla vurmasının ardından intihar etmesi olayı yaşandı. Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Batman'ın merkeze bağlı Karayün köyü mevkiinde 23 yaşındaki F.C.K. tartıştığı arkadaşı 24 yaşındaki Ş.Ç'yi silahla vurduktan bir süre sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karayün köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.C.K., silahla Ş.Ç.'yi öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan F.C.K., bir süre sonra Tilmerc Mahallesi'ndeki Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinde aynı silahla intihar etti. İki gencin cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
