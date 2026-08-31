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Batman'da anne cinayeti: Şüpheli tutuklandı

Batman'da anne cinayeti: Şüpheli tutuklandı
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Batman’da annesi Seve Cihangir’i bıçaklayarak öldürdükten sonra cansız bedenini evlerinin avlusundaki çöp konteynerinin yanına bıraktığı iddia edilen H.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman'da annesi Seve Cihangir'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cansız bedenini evlerinin avlusundaki çöp konteynerinin yanına bıraktığı iddia edilen H.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Petrolkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.C. (30), annesi Seve Cihangir'i bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra Batman İl Emniyet Müdürlüğüne giden şüpheli, annesini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Seve Cihangir'in cansız bedenini evin avlusundaki çöp konteynerinin yanında buldu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ileri sürülen H.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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