Üye Girişi
Haberler

Batman'da Açık Alanlarda Toplanmalara 10 Gün Süreyle Yasak

Batman'da Açık Alanlarda Toplanmalara 10 Gün Süreyle Yasak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valiliği, 15 Kasım'dan itibaren 10 gün süreyle jandarma bölgesi dahil il genelinde açık alanlarda toplanma ve benzeri eylemleri yasakladı. Bu karar, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamaya yönelik alındığı belirtildi.

Batman Valiliği, 15 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 10 gün süreyle jandarma bölgesi dahil il genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimizde yapılmak istenilen açık alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, sticker, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem ile eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla, ilçelerden veya çevre illerden bireysel ya da toplu bir şekilde ilimiz ve ilçelerimize bireysel veya toplu olarak gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 15 Kasım günü saat 00.01'den 24 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.