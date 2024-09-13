Batman'da 80 yaşındaki adam otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki adam, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 Ömer Karataş'a otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camına çarparak savrulan Karataş, ağır yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karataş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN