Başkentte Tavuk Çiftliği Yangını

Başkentte Tavuk Çiftliği Yangını
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde meydana gelen yangında alevler bütün çiftliği sardı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yapıyor.

Başkentte tavuk çiftliği alevlere teslim oldu

ANKARA - Başkentte sebebi henüz belirlenemeyen yangında tavuk çiftliği alev alev yandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yakuphasan köyünde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Edinilen bilgiye göre, itfaiye ekiplerinin yanan çiftlikte soğutma çalışmalarının sürüdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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