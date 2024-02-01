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Ankara'da kan donduran olay! İstismar ettiği çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı

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Ankara'da yaşanan kan donduran istismar olayında 52 yaşındaki Evren Demirci, sokakta oynayan 4 çocuktan yardım istedi. Demirci, bodrum katına götürdüğü çocukların pantolonunu indirmeye çalıştı. Çocuklardan 3'ü kaçmayı başarırken içlerinden birisi takılarak düştü. Durumu fırsat bilen sanık, küçük çocuğu bodrum katta bulunan kömürlük içine alarak cinsel organını ısırarak kopardı.

Başkentte 8-10 yaş arası dört çocuğu "bana yardım edin" bahanesiyle evinin alt katına indirerek cinsel istismar girişiminde bulunan ve bir çocuğun cinsel organını ısırarak koparan sanık Evren Demirci hakkında soruşturma tamamlandı. Sanığın, 111 yıla kadar hapis cezası istendi.

"YARDIM EDİN" DİYEREK KANDIRDI, TACİZ ETTİ

Akıllara durgunluk veren olay, 10 Ağustos 2023'te Ankara Sincan'da yaşandı. 43 yaşındaki Evren Demirci, yaşları 8-10 arası değişen dört çocuğun yanına gelerek, "Beni bodruma indirin, bana yardım edin" diyerek yardım istedi. Çocukların yardım etmesinin ardından Demirci çocukların pantolonunu indirmeye çalıştı. Bunu gören çocuklar kaçmaya çalışırken içlerinden birisi takılarak düştü. Durumu fırsat bilen sanık Demirci küçük çocuğu bodrum katta bulunan kömürlük içine alarak, pantolonunu indirdi. Demirci, daha sonra küçük çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı.

Yaşanan olayına ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri geldi. Yakalanan şüpheli işlemlerini tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da 4 küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsa 111 yıl hapis istemi

"CİNSEL ORGANINDAN ISIRDI, BİZ KAÇTIK"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur çocuklardan A.K., "9 yaşındayım. Sokakta oynarken adam bizi çağırdı, 'Beni aşağı indirin, size lolipop vereceğim' dedi. H.A'nın elinden tuttu, bodruma çekti. H.A kaçmaya çalıştı, ayağı demire takıldı, adam H.A'yı ayağından tuttu çekti cinsel organından ısırdı, biz kaçtık, annesine söyledik. H.A bağırarak dışarı çıktı, polisler geldi" dedi.

Ankara'da 4 küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahsa 111 yıl hapis istemi

3 AYRI SUÇTAN 111 YIL HAPİS İSTEMİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma tamamlanırken, Demirci hakkında 'basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarında 111 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara Evren Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

avcılar ibb:

Allah ım nasıl bir dünya da yaşıyoruz akıllara sığmıyor okuduklarımız, gördüklerimiz, yaşananlar... Sapıklık artık boyut atladı inanamıyorum. bu adama gerçekten sadece hapis cezası mı verilecek inanmak istemiyorum.!!!!!!!!

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1
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BUĞRA EMRECİKSİN:

22 yıldır Allah, kitap diyerek ülke yönetenler neden Allah'ın kanunu olan kısası ve idamı uygulamıyor.? Bu ülkeye neden idam cezası gelmiyor.?

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13
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BUĞRA EMRECİKSİN:

Ulan troller siz ne kadar kansız insanlarsınız bu yazdığım bile zorunuza gidiyor...

yanıt6
yanıt8
Benim Kkk:

Sevgi yok saygi yok insanin insana ilgisi yok arayip sorani yok hemen hemen herkes az biraz hasta ruhlu ya alkokde buluyor kendini ya uyusturucuda yada boylesi manyakliklarda ariyor careyi yol gosterici bir toplum olmaktan cikiyoruz

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yanıt0
Benim Kkk:

Toplum hasa idam ne alaka

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yanıt1
Güray Dilli :

Pedofili hastalığı çok yaygınlaşmaya başladı . Karşı cinsi ile temas kuramayanlar , güç olarak aciz kişilere yönelmeye başladı. Çok kötü. Gidişat hiç iyi değil. Siyasiler düşmüşler oy derdine , bunları nereden görüp de çare bulacak...

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0
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Mert Koca:

Kıyamet kopacak belli oldu

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0
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