Başkale yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Başkale yolunda trafik kazası: 2 yaralı
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Van-Başkale kara yolunda meydana gelen kazada takla atan bir kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başkale yolunda trafik kazası: 2 yaralı

VAN – Van- Başkale kara yolunda takla atan kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, karayolunun Hoşab mevkiinde meydana geldi. Başkale'den Van yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen Nissan marka kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü ile yanındaki 1 kişi, çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - 3.Sayfa
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