Başkale'de Yolcu Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre, kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. - VAN