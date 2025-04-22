Başkale'de Yolcu Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Van'ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Alınan bilgilere göre, kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa