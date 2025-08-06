Başına Saçma İsebet Eden Doktor Hayatını Kaybetti

Ordu'da, evinin balkonunda çiçek suladığı esnada başına saçma isabet eden ve yaklaşık 4 yıl sonra hayatını kaybeden doktor, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 13 Aralık 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan kulak burun boğaz hastalıkları (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın, balkonda bulunduğu ve çiçek suladığı iddia edildiği esnada başına saçma isabet etti.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu'daki özel bir hastaneye götürülen, kafa travması teşhisi konulan Opr. Dr. Serarslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Sonrasında ise Fatsa ilçesinde görev yaptığı hastaneye nakledildi. Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Opr. Dr. Serarslan, dün sabah saatlerinde 51 yaşında hayatını kaybetti.

Emekli öğretmenler Selim ve Sevinç Serarslan'ın oğlu, Opr. Dr. Aksın Serarslan için bugün Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Serarslan, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınordu ilçesindeki Hatipli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan yeni aldığı tüfekle talim atışı yaptığı esnada olayı gerçekleştiren Hollanda'dan emekli Lami A. isimli şahıs ise polis ekiplerince yakalanmış ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. - ORDU